Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек

Новости США. 5 ноября в США неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви на юге Техаса.

По информации СМИ, в результате инцидента в городе Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, включая двухлетнего ребенка, беременную женщину и 14-летнюю дочь пастора. Около 20 человек получили ранения.

Как сообщают правоохранители, стрелок был одет в черную одежду, на нем был бронежилет. Он начал стрельбу в баптистской церкви, где шла служба. После того, как стрелявший мужчина вышел из церкви, по нему открыл стрельбу местный житель, которому удалось ранить стрелка.