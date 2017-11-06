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Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек

06 ноября 2017 08:58
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Новости США. 5 ноября в США неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви на юге Техаса.

По информации СМИ, в результате инцидента в городе Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, включая двухлетнего ребенка, беременную женщину и 14-летнюю дочь пастора. Около 20 человек получили ранения.  

Как сообщают правоохранители, стрелок был одет в черную одежду, на нем был бронежилет. Он начал стрельбу в баптистской церкви, где шла служба. После того, как стрелявший мужчина вышел из церкви, по нему открыл стрельбу местный житель, которому удалось ранить стрелка.

Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек -1

Нападавший бросил оружие, сел в машину и уехал. Его обнаружили мертвым в салоне автомобиля  около соседнего округа. Пока неизвестно, он покончил с собой или скончался от полученной раны. В автомобиле было также найдено оружие.

Мотивы преступления пока неизвестны.

Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек -4

По информации некоторых местных телеканалов, нападавшему было 26 лет. Он был американцем и некоторое время служил в ВВС, пока его не отдали под трибунал. Сейчас изучается его переписка в соцсетях и проводится осмотр его дома.

Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек -7

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией. Он назвал нападавшего «неадекватным человеком». Трамп сейчас находится с визитом в Японии, но следит за ситуацией в Техасе.

В начале октября 64-летний мужчина открыл стрельбу по гостям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе.

Инцидент назвали крупнейшей по числу погибших стрельбой в истории США – здесь подробнее.

Фото: AP

# Фотофакт # Стрельба в США

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