Бывший служащий ВВС открыл стрельбу в церкви Техаса: погибли 26 человек
Новости США. 5 ноября в США неизвестный открыл стрельбу по прихожанам церкви на юге Техаса.
По информации СМИ, в результате инцидента в городе Сазерленд-Спрингс погибли 26 человек, включая двухлетнего ребенка, беременную женщину и 14-летнюю дочь пастора. Около 20 человек получили ранения.
Как сообщают правоохранители, стрелок был одет в черную одежду, на нем был бронежилет. Он начал стрельбу в баптистской церкви, где шла служба. После того, как стрелявший мужчина вышел из церкви, по нему открыл стрельбу местный житель, которому удалось ранить стрелка.
Нападавший бросил оружие, сел в машину и уехал. Его обнаружили мертвым в салоне автомобиля около соседнего округа. Пока неизвестно, он покончил с собой или скончался от полученной раны. В автомобиле было также найдено оружие.
Мотивы преступления пока неизвестны.
По информации некоторых местных телеканалов, нападавшему было 26 лет. Он был американцем и некоторое время служил в ВВС, пока его не отдали под трибунал. Сейчас изучается его переписка в соцсетях и проводится осмотр его дома.
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с трагедией. Он назвал нападавшего «неадекватным человеком». Трамп сейчас находится с визитом в Японии, но следит за ситуацией в Техасе.
В начале октября 64-летний мужчина открыл стрельбу по гостям кантри-фестиваля в Лас-Вегасе.
Инцидент назвали крупнейшей по числу погибших стрельбой в истории США – здесь подробнее.
Фото: AP