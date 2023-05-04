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Бывший американский военный открыл стрельбу в медцентре – один человек погиб

04 мая 2023 08:23
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Новости США. Один человек убит, четверо получили ранения при стрельбе в американской Атланте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Бывший американский военный открыл стрельбу в медцентре – один человек погиб-1

Огонь открыл бывший военный, который пришел в медицинский центр для профилактического осмотра. По непонятным пока причинам он достал пистолет и начал беспорядочную стрельбу, после чего скрылся. Полиция продолжает искать преступника. Людей просят соблюдать максимальную осторожность и, по возможности, не выходить на улицу, так как мужчина вооружен и психически неуравновешен.  

# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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