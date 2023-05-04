Бывший американский военный открыл стрельбу в медцентре – один человек погиб

Новости США. Один человек убит, четверо получили ранения при стрельбе в американской Атланте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь открыл бывший военный, который пришел в медицинский центр для профилактического осмотра. По непонятным пока причинам он достал пистолет и начал беспорядочную стрельбу, после чего скрылся. Полиция продолжает искать преступника. Людей просят соблюдать максимальную осторожность и, по возможности, не выходить на улицу, так как мужчина вооружен и психически неуравновешен.