Бюст Тутанхамона ушёл с молотка за 6 млн долларов

Новости мира. На аукционе в Лондоне с молотка ушел каменный бюст египетского фараона Тутанхамона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный покупатель приобрел реликвию почти за 6 миллионов долларов.

Тутанхамон был изображен в образе бога солнца Амона, воплощением которого считался фараон. С 1985 года эта статуя находилась в частной коллекции. Как именно она попала в Европу – неизвестно.