Было не меньше трёх взрывов. Раскрыты подробности теракта в Кандагаре

Новости Афганистана. В Афганистане 15 октября в Кандагаре совершена террористическая атака. Как стало известно, число погибших в результате взрыва в мечети выросло до 32 человек. Около 70 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местное телевидение сообщает, что в мечети произошли друг за другом по меньшей мере три взрыва. По некоторым данным, атаку устроили четыре человека, трое из них были террористами-смертниками.

В момент взрывов в здании было много людей. Прихожане собрались на пятничную молитву. Ответственность за нападение не взяла ни одна из группировок.