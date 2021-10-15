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Было не меньше трёх взрывов. Раскрыты подробности теракта в Кандагаре

15 октября 2021 17:02
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Новости Афганистана. В Афганистане 15 октября в Кандагаре совершена террористическая атака. Как стало известно, число погибших в результате взрыва в мечети выросло до 32 человек. Около 70 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Было не меньше трёх взрывов. Раскрыты подробности теракта в Кандагаре-1

Местное телевидение сообщает, что в мечети произошли друг за другом по меньшей мере три взрыва. По некоторым данным, атаку устроили четыре человека, трое из них были террористами-смертниками.  

В момент взрывов в здании было много людей. Прихожане собрались на пятничную молитву. Ответственность за нападение не взяла ни одна из группировок.  

Было не меньше трёх взрывов. Раскрыты подробности теракта в Кандагаре-4

За последнее время в Афганистане произошла целая серия атак на шиитские мечети. Ранее теракты были совершены в других городах.  

# Теракт # Фотофакт

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