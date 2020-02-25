Был обмотан сетью и повредил плавник. У берегов Мексики спасли горбатого кита

Новости Мексики. У берегов Мексики в Калифорнийском заливе спасли горбатого кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. У берегов Мексики в Калифорнийском заливе спасли горбатого кита, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Млекопитающее попало в браконьерские сети длиной в несколько сотен метров и могло погибнуть. На помощь ему поспешил корабль мексиканского флота и судно экологов.
Спасательная операция длилась несколько часов. Практически полностью обмотанный снастью, кит повредил плавники, не мог нырять и нормально плыть. После того, как сети разрезали вокруг головы и тела, морской гигант уплыл.