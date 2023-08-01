Буркина-Фасо и Мали заявили, что военное вторжение в Нигер будет расценено как акт войны

В обращении переходных правительств Буркина-Фасо и Мали сказано, что военное вмешательство в Нигер будет расценено как акт войны с их странами, сообщает РИА Новости.

Они предупреждают о катастрофических последствиях подобного вмешательства, указывая на опыт вторжения НАТО в Ливию в одностороннем порядке. Обе страны пригрозили также покинуть Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС), если в случае применения к Нигеру санкций, в том числе и военных. Сообщество предоставило Нигеру неделю на восстановление власти президента страны Мохамеда Базума.

Гвинея выразила поддержку новым властям Нигера, призвав их обеспечить стабильность и гармонию в стране и регионе. Власти Гвинеи выступают категорически отрицательно к санкциям против народа и руководства Нигера, мотивируя это тем, что подобные действия могут привести к возникновению гуманитарной катастрофы за пределами страны.

В минувшую среду, 26 июля, военные Нигера устроили мятеж, свергли президента Мохамеда Базума, закрыли государственные границы и ввели в стране комендантский час, а президентский дворец в Ниамее был блокирован бойцами президентской гвардии.

