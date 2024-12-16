Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

После провальной энергетической и промышленной политики, а также финансирования Киева в ущерб национальной экономике кабмин Олафа Шольца потерял всякий авторитет. Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия правительству федерального канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За это решение в ходе поименного голосования высказались большинство депутатов. После потери поддержки парламентариев президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер должен будет распустить бундестаг, чтобы назначить новые выборы. По предварительным данным, досрочное голосование должно состоятся 23 февраля следующего года. Сейчас действующее правительство будет исполнять обязанности до избрания нового кабинета.

Но поможет ли подобная рокировка сохранить власть Шольцу, остается вопросом. По оценкам экспертов, за три года его правления немецкая экономика добралась до точки невозврата.