Прямой эфир

Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца

16 декабря 2024 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

После провальной энергетической и промышленной политики, а также финансирования Киева в ущерб национальной экономике кабмин Олафа Шольца потерял всякий авторитет. Бундестаг 16 декабря вынес вотум недоверия правительству федерального канцлера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бундестаг вынес вотум недоверия правительству Шольца-2

За это решение в ходе поименного голосования высказались большинство депутатов. После потери поддержки парламентариев президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер должен будет распустить бундестаг, чтобы назначить новые выборы. По предварительным данным, досрочное голосование должно состоятся 23 февраля следующего года. Сейчас действующее правительство будет исполнять обязанности до избрания нового кабинета. 

Но поможет ли подобная рокировка сохранить власть Шольцу, остается вопросом. По оценкам экспертов, за три года его правления немецкая экономика добралась до точки невозврата.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Белоусов раскрыл потери ВСУ за 2024 год
16 декабря 2024 15:27

Белоусов раскрыл потери ВСУ за 2024 год

Сийярто: в ЕС никто не поддержал рождественского перемирия в Украине
16 декабря 2024 15:13

Сийярто: в ЕС никто не поддержал рождественского перемирия в Украине

Шольц заявил, что Германия не будет помогать в ущерб собственной безопасности
16 декабря 2024 14:44

Шольц заявил, что Германия не будет помогать в ущерб собственной безопасности