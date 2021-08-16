«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Кроме того, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.