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«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

16 августа 2021 13:40
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Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами-1

Кроме того, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.

«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами-4

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.

# ОДКБ # Станислав Зась # Фотофакт

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