«Будут приняты все необходимые коллективные меры». Генсек ОДКБ оценил опасность захвата Афганистана талибами

Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Новости Беларуси. Следим за ситуацией в Афганистане. Необходимости в задействовании механизмов ОДКБ на границе нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.
Кроме того, уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Главной целью организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств – членов ОДКБ. Приоритет в деятельности организации при этом по-прежнему отдается политико-дипломатическим средствам. В случае обострения обстановки и угрозы безопасности Республике Таджикистан для оказания помощи союзнику будут приняты все необходимые коллективные меры, предусмотренные уставными документами.