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Будущая глава МИД Венгрии Орбан займет также пост вице-премьера

25 апреля 2026 13:49
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Будущая глава МИД Венгрии Орбан займет также пост вице-премьера-0

Будущая глава МИД Венгрии Анита Орбан будет занимать также должность вице-премьера в новом правительстве страны, формируемом победившей на парламентских выборах партией «Тиса», пишет ТАСС.

Будущий премьер-министр Венгрии и лидер «Тисы» Петер Мадьяр сообщил, что в периоды его отсутствия в обязанности Орбан будет входить ведение заседаний правительства и участие в официальных мероприятиях. Предполагается, что новый статус Орбан сыграет роль при ведении международных переговоров.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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