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«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом

31 декабря 2020 12:47
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Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назвав 2020 год серьезным испытанием для всей планеты, космонавты пожелали каждому беречь себя и своих близких. А также отметили, что любая пандемия бессильна, если объединяется все человечество.

«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом -1



Сегодня мы ходим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира – берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны к друг другу, будьте вместе – это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!   

«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом -3



К слову, год Быка экипаж встретит целых 16 раз. Именно столько витков вокруг Земли сделает МКС за сутки. На праздничном столе у космонавтов в этот раз будут бутерброды с осетровой икрой.  

# Космос # Фотофакт

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