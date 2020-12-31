«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом

Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Назвав 2020 год серьезным испытанием для всей планеты, космонавты пожелали каждому беречь себя и своих близких. А также отметили, что любая пандемия бессильна, если объединяется все человечество.





Сегодня мы ходим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира – берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны к друг другу, будьте вместе – это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!