«Будьте вместе». Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом
Экипаж МКС поздравил жителей Земли с наступающим Новым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назвав 2020 год серьезным испытанием для всей планеты, космонавты пожелали каждому беречь себя и своих близких. А также отметили, что любая пандемия бессильна, если объединяется все человечество.
Сегодня мы ходим пожелать всем жителям нашей многонациональной страны и мира – берегите себя и близких, будьте здоровы, внимательны к друг другу, будьте вместе – это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем. С Новым годом, с праздником!
К слову, год Быка экипаж встретит целых 16 раз. Именно столько витков вокруг Земли сделает МКС за сутки. На праздничном столе у космонавтов в этот раз будут бутерброды с осетровой икрой.