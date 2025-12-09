«Будь здоров!» Сын Героя РФ пожелал Путину здоровья

Президент РФ Владимир Путин побеседовал с семьей погибшего Героя России, сержанта Никиты Афанасьева. Об этом пишет ТАСС.

По окончании официальной части президент предложил награжденным сделать совместное фото. Во время выстраивания к фото сын сержанта, маленький Антон, держа в руках коробку с отцовской «Золотой Звездой», с детской непосредственностью пожелал главе государства: «Будь здоров!». Путин, растроганный этим, поблагодарил мальчика.

Ранее Президент вручил награду матери и вдове сержанта. Подходя к Антону, он помогал закрыть футляр с медалью и расспрашивал мальчика о школе. Тот ответил, что ему нравится плавать в бассейне, а также уроки обучения грамоте и математики, что вызвало одобрение Путина.

Глава государства пообщался и с сестрами Антона, которые присутствовали на церемонии. Девушки поделились своими учебными интересами, связанными с точными и естественными науками, и рассказали о своих планах поступить в высшее учебное заведение. Президент поддержал их выбор.

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