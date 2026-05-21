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Брюссель утвердил новый план по ужесточению миграционной политики

21 мая 2026 06:31
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Европейский союз готовится радикально ускорить возвращение на родину мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища. Брюссель утвердил новый план по ужесточению миграционной политики – решение продиктовано острым кризисом, с которым Европа столкнулась в последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брюссель утвердил новый план по ужесточению миграционной политики-2

Ситуация достигла небывалых масштабов: поток беженцев, обрушившийся на континент (в том числе на Германию), стал крупнейшим со времен Второй мировой войны. По разным оценкам, только за последний год в страны ЕС прибыло до двух миллионов человек. Этот массовый наплыв спровоцировал целый ряд проблем. В Средиземном море разразился гуманитарный кризис, а внутри Евросоюза обострились политические разногласия: государства блока по-разному смотрят на то, как решать накопившиеся вопросы и распределять нагрузку между странами. На этом фоне власти ЕС делают ставку на более жесткие меры, чтобы взять миграционные потоки под контроль и снизить нагрузку на принимающие страны.

# Европейский союз

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