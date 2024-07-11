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Брюссель хочет ограничить полномочия председательствующей в ЕС Венгрии

11 июля 2024 10:39
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Председательство Венгрии в Евросовете никак не сходится с нынешними планами западных политиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь Брюссель хочет ограничить полномочия и лишить права голоса Будапешт. Об этом сообщают информагентства.

Брюссель хочет ограничить полномочия председательствующей в ЕС Венгрии-1

Еврочиновники постараются снизить значение всех инициатив страны, вплоть до их бойкотирования, из-за недавних визитов венгерского премьера Виктора Орбана в Китай и Россию. Такой позиции будут придерживаться и депутаты. Так, в Европарламенте пробрюссельские фракции пытаются не допустить до управления представителей правых из блока «Патриоты Европы», созданной по инициативе Орбана. Но венгерская сторона намерена продолжить отстаивать свою позицию, так как Будапешт до конца года планирует найти пути диалога для мирного урегулирования украинского конфликта.

# Международная политика

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