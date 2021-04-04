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Бросали в полицейских кирпичи и крышки люков. В Великобритании прошли протесты против ограничительных мер

04 апреля 2021 12:21
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В Европе не стихают протесты недовольных антиковидными ограничениями. В Великобритании массовые демонстрации прошли в Лондоне, Ньюкасле, Ливерпуле и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бросали в полицейских кирпичи и крышки люков. В Великобритании прошли протесты против ограничительных мер-1

Протестующие были настроены очень агрессивно. Только в Белфасте пострадали 15 стражей правопорядка. Митингующие бросали в офицеров кирпичи, фейерверки, бутылки и крышки люков. Десятки человек были задержаны. У некоторых изъято холодное оружие.

Бросали в полицейских кирпичи и крышки люков. В Великобритании прошли протесты против ограничительных мер-4

Антиковидные протесты также прошли и в Швейцарии, где против протестующих были применены резиновые пули и слезоточивый газ.

# Акции протеста # Фотофакт

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