Бросали в полицейских кирпичи и крышки люков. В Великобритании прошли протесты против ограничительных мер

В Европе не стихают протесты недовольных антиковидными ограничениями. В Великобритании массовые демонстрации прошли в Лондоне, Ньюкасле, Ливерпуле и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Европе не стихают протесты недовольных антиковидными ограничениями. В Великобритании массовые демонстрации прошли в Лондоне, Ньюкасле, Ливерпуле и других городах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протестующие были настроены очень агрессивно. Только в Белфасте пострадали 15 стражей правопорядка. Митингующие бросали в офицеров кирпичи, фейерверки, бутылки и крышки люков. Десятки человек были задержаны. У некоторых изъято холодное оружие.
Антиковидные протесты также прошли и в Швейцарии, где против протестующих были применены резиновые пули и слезоточивый газ.