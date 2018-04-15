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Бродячий пёс стал начальником станции в Японии

15 апреля 2018 19:54
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Новости Японии. Необычный начальник железнодорожного вокзала появился в японском городе Адзигасава. На руководящую должность там назначили бездомного пса по кличке Васао, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Бродячий пёс стал начальником станции в Японии-1

В обязанности собаки будет входить ежедневное приветствие прибывающих на станцию поездов. Заместителем Васао будет служить его подруга Цубаки, а их двухлетняя дочь Тёмэ станет стажером.

Бродячий пёс стал начальником станции в Японии-4

Семейный подряд уже приступил к своим непосредственным обязанностям и дружно поприветствовал прибывающий на Адзигасаву прогулочный поезд.

# Фотофакт # Необычное

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