Бродячий пёс стал начальником станции в Японии

Новости Японии. Необычный начальник железнодорожного вокзала появился в японском городе Адзигасава. На руководящую должность там назначили бездомного пса по кличке Васао, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В обязанности собаки будет входить ежедневное приветствие прибывающих на станцию поездов. Заместителем Васао будет служить его подруга Цубаки, а их двухлетняя дочь Тёмэ станет стажером.