Британский премьер предупредил граждан о грядущих тяжёлых временах

Британцам стоит затянуть пояса. Эту новость до них донес премьер-министр Кир Стармер. По его словам, экономическая ситуация в стране оказалась намного хуже, чем могло представить правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В бюджете обнаружена громадная финансовая дыра в размере 22 миллиардов фунтов стерлингов, и ее надо хоть как-то закрыть. Кабмину придется принять нелегкие решения, которые вряд ли понравятся народу: речь о повышении налогов и сокращении некоторых соцвыплат. Например, субсидий на топливо лишатся пенсионеры. Кроме того, с октября вырастут цены на энергоносители, так что британцев действительно ждут тяжелые и темные времена. На этом фоне премьер-министр призвал людей принять краткосрочные страдания ради долгосрочного блага.