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Британский банк запретил переводы из РБ и РФ на частные счета

23 ноября 2024 15:34
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Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сообщила о прекращении приема платежей из России и Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователям было предложено искать другие способы осуществления переводов. В сообщении на британском сайте банка сказано, что переводы могут быть отвергнуты и деньги возвращены, а для транзакций с Россией и Беларусью следует найти другое возможное решение. На тайваньских и сингапурских сайтах банка также появились аналогичные заявления. Причины подобного решения не уточняются.

# Международная политика # Деньги

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