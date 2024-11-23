Британский банк запретил переводы из РБ и РФ на частные счета

Британо-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc сообщила о прекращении приема платежей из России и Беларуси. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователям было предложено искать другие способы осуществления переводов. В сообщении на британском сайте банка сказано, что переводы могут быть отвергнуты и деньги возвращены, а для транзакций с Россией и Беларусью следует найти другое возможное решение. На тайваньских и сингапурских сайтах банка также появились аналогичные заявления. Причины подобного решения не уточняются.