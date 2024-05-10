Британские ВМС заявили о новом нападении неизвестных на судно у Адена

Управление морских торговых перевозок Великобритании UKMTO сообщает о том, что у берегов Адена (Йемен) было атаковано судно. Инцидент классифицирован как «нападение», и власти ведут расследование. UKMTO настоятельно просит суда соблюдать осторожность в этом районе. Об этом пишет РИА Новости.

Хуситы, которые контролируют большую часть побережья Йемена, заявили, что собираются атаковать корабли, связанные c Израилем, но при этом утверждают, что не препятствуют свободе судоходства. Из-за нападений некоторые предприятия приостановили перевозки через Красное море.