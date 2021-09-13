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Британские власти отказались от введения паспортов вакцинации

13 сентября 2021 07:59
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Новости Великобритании. Правительство Великобритании отказалось от введения «зеленых паспортов», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские власти отказались от введения паспортов вакцинации-1

Документы должны были появиться в Англии в конце сентября и служить пропуском для посещения общественных мест. Однако инициативу раскритиковали владельцы местных пабов и некоторые депутаты, указав на признаки дискриминации в этом предложении. Идею не поддержал и министр здравоохранения. По его словам, «зеленые паспорта» теперь рассматриваются как запасной вариант, поскольку многие англичане вакцинировались.

Британские власти отказались от введения паспортов вакцинации-4

Не исключено, что такое решение властей связано с прокатившейся волной протестов по всей Европе. Митингующие во Франции, Греции и Бельгии недовольны ведением COVID-паспортов и считают это нарушением их прав.

# Коронавирус # Фотофакт

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