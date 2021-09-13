Британские власти отказались от введения паспортов вакцинации

Документы должны были появиться в Англии в конце сентября и служить пропуском для посещения общественных мест. Однако инициативу раскритиковали владельцы местных пабов и некоторые депутаты, указав на признаки дискриминации в этом предложении. Идею не поддержал и министр здравоохранения. По его словам, «зеленые паспорта» теперь рассматриваются как запасной вариант, поскольку многие англичане вакцинировались.