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Британские учителя угрожают забастовкой и требуют поднять зарплаты

16 марта 2023 07:11
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Новости Великобритании. Британские учителя вышли на марш в центре Лондона. Поводом стала низкая оплата труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские учителя угрожают забастовкой и требуют поднять зарплаты-1

При этом условия работы оставляют желать лучшего. Переработки, неравномерное распределение обязанностей и отсутствие полноценных выходных – все это рутина британских педагогов. «Но зарплата с затраченными силами абсолютно не соизмерима, особенно на фоне растущей инфляции», – признаются сотрудники сферы образования. В случае, если правительство внимания на просьбы педагогов не обратит, начнется массовая забастовка. К ней уже присоединились транспортники, которые недовольны оплатой труда. Активисты отмечают рост цен в стране, в связи с чем прожить на прежние зарплаты уже практически невозможно. Причем повышения сотрудники требуют совсем небольшого – всего на 10 %. Но и это руководству компаний оказалось не по силам. Забастовка транспортников привела к фактической остановке метро по всему Лондону.

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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