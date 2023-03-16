Британские учителя угрожают забастовкой и требуют поднять зарплаты

При этом условия работы оставляют желать лучшего. Переработки, неравномерное распределение обязанностей и отсутствие полноценных выходных – все это рутина британских педагогов. «Но зарплата с затраченными силами абсолютно не соизмерима, особенно на фоне растущей инфляции», – признаются сотрудники сферы образования. В случае, если правительство внимания на просьбы педагогов не обратит, начнется массовая забастовка. К ней уже присоединились транспортники, которые недовольны оплатой труда. Активисты отмечают рост цен в стране, в связи с чем прожить на прежние зарплаты уже практически невозможно. Причем повышения сотрудники требуют совсем небольшого – всего на 10 %. Но и это руководству компаний оказалось не по силам. Забастовка транспортников привела к фактической остановке метро по всему Лондону.

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