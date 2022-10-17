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Британские школьники стали воровать еду в столовых

17 октября 2022 08:25
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Новости Великобритании. Великобритания столкнулась с ранее невиданной проблемой. Она оказалась на пороге так называемого голодного кризиса среди школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские школьники стали воровать еду в столовых-1

Статья об этом появилась в крупной британской газете «Индепендент». Как отмечает издание, все больше детей стали попадаться на кражах еды из школьных столовых. Все потому, что многие родители не в состоянии оплатить им обеды. По словам авторов статьи, с этой проблемой столкнулись тысячи семей с небольшим уровнем дохода. Но они при этом недостаточно бедны, чтобы ребенку выдавали бесплатное питание.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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