Британские производители начали предлагать солнечные панели с подключением к розетке

С октября британские семьи смогут экономить на счетах за электричество: производители предлагают солнечные панели, подключаемые напрямую к розетке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комплект мощностью 800 ватт стоит от 400 до 600 и, по оценкам правительства, позволяет сберегать до 110 фунтов в год. Перед установкой может потребоваться проверка электропроводки, а арендаторам необходимо согласие владельца жилья.