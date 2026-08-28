Прямой эфир

Британские производители начали предлагать солнечные панели с подключением к розетке

28 августа 2026 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С октября британские семьи смогут экономить на счетах за электричество: производители предлагают солнечные панели, подключаемые напрямую к розетке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские производители начали предлагать солнечные панели с подключением к розетке-2

Комплект мощностью 800 ватт стоит от 400 до 600 и, по оценкам правительства, позволяет сберегать до 110 фунтов в год. Перед установкой может потребоваться проверка электропроводки, а арендаторам необходимо согласие владельца жилья.

# Великобритания

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве и Латвии без электричества до сих пор остаются десятки тысяч потребителей
27 августа 2026 19:56

В Литве и Латвии без электричества до сих пор остаются десятки тысяч потребителей

В польском Вроцлаве произошло нападение на таксиста из Беларуси
27 августа 2026 19:53

В польском Вроцлаве произошло нападение на таксиста из Беларуси

В Эстонии до 400 выпускников 9-х классов останутся без мест в школах
27 августа 2026 17:46

В Эстонии до 400 выпускников 9-х классов останутся без мест в школах