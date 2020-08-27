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Британские пограничники нашли кокаин на 5,5 миллионов долларов в картошке и батате с Ямайки

27 августа 2020 09:34
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Новости Великобритании. Крупную партию кокаина обнаружили и изъяли британские пограничники в аэропорту Гатвика. Ее стоимость на черном рынке могла составить более 5,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Британские пограничники нашли кокаин на 5,5 миллионов долларов в картошке и батате с Ямайки-1

Опасные вещества были найдены в картошке и батате с Ямайки. Фаршированные наркотиками овощи дважды находили на рейсах из Кингстона. Общий вес кокаина составил 52 килограмма.  

Британские пограничники нашли кокаин на 5,5 миллионов долларов в картошке и батате с Ямайки-4

По словам командира отделения Национального агентства по борьбе с преступностью в Гатвике, работа с пограничными службами поможет остановить распространение наркотиков на улицах Великобритании. Эффективность проводимой работы очевидна.  

# Наркотики # Фотофакт

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