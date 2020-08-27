Британские пограничники нашли кокаин на 5,5 миллионов долларов в картошке и батате с Ямайки

Новости Великобритании. Крупную партию кокаина обнаружили и изъяли британские пограничники в аэропорту Гатвика. Ее стоимость на черном рынке могла составить более 5,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Крупную партию кокаина обнаружили и изъяли британские пограничники в аэропорту Гатвика. Ее стоимость на черном рынке могла составить более 5,5 миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Опасные вещества были найдены в картошке и батате с Ямайки. Фаршированные наркотиками овощи дважды находили на рейсах из Кингстона. Общий вес кокаина составил 52 килограмма.
По словам командира отделения Национального агентства по борьбе с преступностью в Гатвике, работа с пограничными службами поможет остановить распространение наркотиков на улицах Великобритании. Эффективность проводимой работы очевидна.