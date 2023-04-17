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Британские медсестры могут бастовать до конца года

17 апреля 2023 13:42
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Новости Великобритании. Британские медсестры будут бастовать до конца года. Об этом заявили в руководстве профильного профсоюза. Но это произойдет лишь в том случае, если правительство откажется выполнить их требование – повысить зарплату на 19 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские медсестры могут бастовать до конца года-1

Все предыдущие переговоры ни к чему не привели. В связи с этим большинство медиков намерены проводить акции протеста и дальше. Ближайшая стачка запланирована на 30 апреля и продлится до 2 мая. Впервые не будет сделано никаких исключений. Так, на работу не выйдут медсестры, работающие в отделениях неотложной помощи и для онкобольных, а также реанимационных палатах. Волна забастовок, вызванных резким падением уровня жизни, охватила Британию в конце прошлого года. Но британские власти неоднократно заявляли, что не могут позволить себе поднять зарплаты до уровня инфляции, которая составляет 10,5 %, так как это лишь вызовет дальнейший рост цен и создаст непомерную нагрузку на бюджет.

# Акции протеста # Фотофакт

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