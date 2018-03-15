Британские дипломаты покинут Россию: реакция Кремля на действия Лондона

О сроках пока ничего неизвестно. В отношении Великобритании готовится целый пакет ответных мер, которые будут озвучены в ближайшее время. Все попытки наладить сотрудничество между странами в расследовании резонансного дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери терпят крах. Власти Британии выдвигают обвинения против России в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия, при этом, не предоставляя никакого тому подтверждения.