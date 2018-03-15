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Британские дипломаты покинут Россию: реакция Кремля на действия Лондона

15 марта 2018 14:52
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Новости России. Британские дипломаты покинут Россию. Такова реакция Кремля на аналогичные действия Лондона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британские дипломаты покинут Россию: реакция Кремля на действия Лондона -1

О сроках пока ничего неизвестно. В отношении Великобритании готовится целый пакет ответных мер, которые будут озвучены в ближайшее время. Все попытки наладить сотрудничество между странами в расследовании резонансного дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери терпят крах. Власти Британии выдвигают обвинения против России в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия, при этом, не предоставляя никакого тому подтверждения.

Британские дипломаты покинут Россию: реакция Кремля на действия Лондона -3

Проект, представленный на экстренном заседании СовБеза ООН, англичане заблокировали. Действия Соединенного Королевства поддержали США и Франция. Ситуацию с отравлением в Солсбери Главы МИД стран Евросоюза обсудят 19 марта на очередном заседании в Брюсселе. 

Британские дипломаты покинут Россию: реакция Кремля на действия Лондона -5

4 марта Сергея Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии в английском городе Солсбери. По мнению британских правоохранителей, они были отравлены веществом, якобы произведенным в России.

# Фотофакт # Международная политика

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