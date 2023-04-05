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Британская космическая компания обанкротилась

05 апреля 2023 20:38
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Новости Великобритании. Британская космическая компания объявила о банкротстве. В конце марта ее акции обвалились почти на 30 % и достигли исторического минимума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британская космическая компания обанкротилась-1

За этим последовали сообщения руководства компании о сокращении штата. Содержать большое количество сотрудников фирме не по силам, говорили учредители. А вскоре и вовсе объявили о банкротстве. С 2017 года компания доставляла на орбиту коммерческие и гражданские спутники.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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