Британия утилизировала свыше 40 танков, которые могла передать Украине

Оборонное ведомство Британии ликвидировало сорок три танка Challenger 2, которые в качестве военной помощи могли быть переданы Киеву. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на правительственную информацию, которая оказалась в распоряжении издания, пишет РИА Новости.

Авторы отмечают, что десятки утилизированных танков стоили налогоплательщикам миллионы фунтов стерлингов. Техника была уничтожена по причине экономической нецелесообразности ее ремонта. The Times приводит информацию, что эти танки входили в категорию наименее используемых армией Британии и уже находились на хранении, когда было принято решение от них избавиться. Содержать «законсервированную» технику стране обходилось дорого, а крупные конфликты в Европе тогда расценивались делом прошлым. Речь идет о периоде между 2010-м и 2014-м годами. Тогда танки и были утилизированы, а на сам процесс их ликвидации Британия потратила 4,3 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что при уже нынешнем украинском конфликте Лондон передал Киеву 14 танков Challenger 2 из состава британской армии.