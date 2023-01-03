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Британия создала фонд ядерного топлива

03 января 2023 07:39
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Новости Великобритании. Британия направила более 90 миллионов долларов на развитие производства ядерного топлива. Таким образом в Королевстве хотят снизить зависимость от поставок из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия создала фонд ядерного топлива-1

Треть средств уже распределена между компаниями по обогащению и переработке урана, а на освоение оставшихся объявлен конкурс. Ранее желание заместить российский уран высказали и Штаты. Однако пока в США есть только одно необходимое для этого предприятие – в штате Нью-Мехико. При этом проект обойдется Вашингтону почти в 4,5 миллиарда долларов.

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# Международная политика # Новости Великобритании # Фотофакт

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