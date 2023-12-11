Британия и Норвегия возглавят коалицию для военной поддержки Украины

Великобритания и Норвегия возьмут на себя руководство новой коалицией, целью которой будет укрепление морских военных способностей Украины путем предоставления военных кораблей, об этом пишет РИА Новости.

Ранее Россия выразила протест по поводу поставок вооружения Украине, заявив, что любые грузы, содержащие вооружение для Киева, станут законной целью для РФ.

В Кремле подчеркнули, что поставки оружия Украине со стороны Запада не способствуют успеху переговоров между Россией и Украиной и будут иметь негативные последствия. Глава МИД РФ Сергей Лавров также заявил, что США и НАТО прямо участвуют в конфликте на Украине, включая подготовку кадров на территории различных стран.