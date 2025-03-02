Британия и Франция намерены представить США план по урегулированию в Украине

Соединенное Королевство и Франция вместе с киевскими властями приступят к разработке плана по завершению военных действий в Украине и представят его США. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон заинтересован в прекращении конфликта, и призвал европейские страны продолжать оказывать военную помощь Киеву.