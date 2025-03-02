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Британия и Франция намерены представить США план по урегулированию в Украине

02 марта 2025 15:17
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Соединенное Королевство и Франция вместе с киевскими властями приступят к разработке плана по завершению военных действий в Украине и представят его США. Об этом пишет ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон заинтересован в прекращении конфликта, и призвал европейские страны продолжать оказывать военную помощь Киеву. 

Британия и Франция намерены представить США план по урегулированию в Украине-1

Фото: pixabay

На европейском саммите в Лондоне речь пойдет о формировании военной «коалиции доброй воли» для того, чтобы обеспечить украинскую безопасность после разрешения конфликта.

При этом Стармер подчеркнул, что европейские гарантии безопасности Украины будут эффективными только при условии поддержки Соединенных Штатов. Встреча в Санкт-Петербурге состоится 2 марта при участии европейских лидеров и представителей НАТО.

# Международная политика

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