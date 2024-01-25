Британия хочет купить у Германии ракеты Taurus для отправки Storm Shadow Украине

Великобритания предложила Германии закупить у нее крылатые ракеты Taurus, чтобы нарастить поставки ракет Storm Shadow Украине. Об этом сообщает Handelsblatt, пишет РИА Новости.

Это сообщение, поступившее от британцев несколько недель назад, сейчас находится на рассмотрении немецких властей. Главный спор касается радиуса действия ракет Taurus – 500 километров. До сих пор Германия не поставляла Украине оружия с такими параметрами. В немецком сообществе экспертов обсуждается возможность перепрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не могли использоваться для атаки на Россию.

Ранее Россия направила НАТО соответствующую ноту в связи с поставками вооружений в Украину. Лавров отметил, что любая поставка оружия Киеву является законной целью для РФ. В Кремле считают, что поставки западного оружия Украину не способствуют успеху российско-украинских переговоров.

