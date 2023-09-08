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Британия будет следить за Россией в Черноморском регионе

08 сентября 2023 09:02
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Великобритания направит самолеты в Черноморский регион, чтобы следить за действиями Российской Федерации в Черном море. Об этом информирует офис британского премьера, передает РИА Новости. 

Ранее Риши Сунак сообщал, что Британия будет отслеживать действия РФ в Черном море, используя разведку. В офисе премьера отмечают, что в разведывательных целях, а также, чтобы сдержать Россию, Королевские ВВС Британии будут осуществлять полеты над регионом. В заявлении также содержится предположение о том, что Российская Федерация якобы может наносить удары по судам с зерном. 

# Международная политика

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