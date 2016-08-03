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Британцы предложили внести рыцарские турниры в олимпийскую программу

03 августа 2016 08:04
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Новости Великобритании. Рыцарский турнир может стать олимпийским видом спорта. С подобной инициативой выступили британские поклонники средневековых поединков. Они аргументируют свою позицию растущей популярностью рыцарских боев во всём мире.

Активисты уже составили онлайн-петицию, которая очень быстро набирает подписи. Если рыцарские турниры получат официальный статус олимпийского вида спорта, белорусская команда сможет претендовать на медали.

Фестивали средневековых культур в нашей стране не обходятся без аналогичных соревнований, а белорусские рыцари имеют статус неуступчивых соперников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Олимпиада 2016

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