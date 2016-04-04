Новости Непала. Британцам продают в рабство непальских детей, потерявших дом после землетрясения. Такой шокирующий материал опубликовала одна из британский газет.

Сообщается, что за 10-летних мальчиков и девочек покупатели выкладывают примерно 7,5 тысяч долларов. Речь идёт о тех детях, чьи родственники пострадали во время стихийных бедствий в Индии, Непале за последние годы.

В публикации говорится, что бандиты поставили рабовладельческий бизнес на поток и сделка по покупке сироты составляет буквально несколько минут. В министерстве внутренних дел Великобритании уже пообещали проверить эту информацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.