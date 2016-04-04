Прямой эфир

Британцам продают в рабство непальских детей, потерявших дом после землетрясения

04 апреля 2016 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Непала. Британцам продают в рабство непальских детей, потерявших дом после землетрясения. Такой шокирующий материал опубликовала одна из британский газет. 

Сообщается, что за 10-летних мальчиков и девочек покупатели выкладывают примерно 7,5 тысяч долларов. Речь идёт о тех детях, чьи родственники пострадали во время стихийных бедствий в Индии, Непале за последние годы.

В публикации говорится, что бандиты поставили рабовладельческий бизнес на поток и сделка по покупке сироты составляет буквально несколько минут. В министерстве внутренних дел Великобритании уже пообещали проверить эту информацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Необычное

Другие новости рубрики

Все новости
В Новой Зеландии построили копию шекспировского театра «Глобус»
04 апреля 2016 10:39

В Новой Зеландии построили копию шекспировского театра «Глобус»

В Риме турист въехал на станцию метро на автомобиле и отделался штрафом в 40 евро
04 апреля 2016 10:38

В Риме турист въехал на станцию метро на автомобиле и отделался штрафом в 40 евро

Ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта продолжает оставаться напряженной
04 апреля 2016 08:13

Ситуация в зоне Нагорно-Карабахского конфликта продолжает оставаться напряженной