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Британцам будут платить за отказ от поездок на машине

22 февраля 2021 06:37
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Новости Великобритании. Власти Соединенного Королевства начнут выплачивать владельцам наиболее загрязняющих окружающую среду автомобилей до 3000 фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 11 тысячам рублей, если они пересядут на общественный транспорт, велосипеды или такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцам будут платить за отказ от поездок на машине-1

Пилотная программа по сокращению пробок на дорогах и улучшению качества воздуха при поддержке правительства стартует весной. Выплаты будут предложены владельцам автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, сошедшими с конвейера до 2006-го.

Программа рассчитана на два года, по истечении которых будет оценена ее эффективность.

# Экология # Фотофакт

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