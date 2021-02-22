Британцам будут платить за отказ от поездок на машине

Новости Великобритании. Власти Соединенного Королевства начнут выплачивать владельцам наиболее загрязняющих окружающую среду автомобилей до 3000 фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 11 тысячам рублей, если они пересядут на общественный транспорт, велосипеды или такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пилотная программа по сокращению пробок на дорогах и улучшению качества воздуха при поддержке правительства стартует весной. Выплаты будут предложены владельцам автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, сошедшими с конвейера до 2006-го.