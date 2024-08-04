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Боуз: Условия Зеленского по прекращению конфликта приведут к уничтожению Украины

04 августа 2024 14:29
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Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что требования Украины к окончанию боевых действии, выдвинутые лидером Владимиром Зеленским, ведут к уничтожению Украины. Так журналист отреагировал на слова Зеленского о необходимости прекращения конфликта «на украинских условиях». Об этом сообщает РИА Новости.
 
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заподозрил Зеленского в расщеплении личности из-за его неоднозначных заявлений. В июне этого года Владимир Путин выразил готовность к мирным переговорам, назвав при этом следующие условия: нейтральный статус Украины, демилитаризация, денацификация и вывод военных с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

# Международная политика

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