Боррель призвал отменить ограничения на использование западного оружия Украиной

Глава европейской дипломатии призвал отменить все ограничения на использование западного оружия Украиной. Об этом Боррель заявил на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двухдневное мероприятие стартовало накануне в Брюсселе. Встреча посвящена обстановке в Украине и на Ближнем Востоке. Стороны призвали продолжить помощь киевскому режиму, увеличив ее объемы. В частности, поступило предложение выделить средства ПВО и дать разрешение на полное использование оружия для нанесения ударов по военным целям в России. Ранее в Пентагоне заявили, что пока не планируют снимать действующее ограничение на удары ВСУ американским оружием.