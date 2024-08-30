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Боррель призвал отменить ограничения на использование западного оружия Украиной

30 августа 2024 07:37
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Глава европейской дипломатии призвал отменить все ограничения на использование западного оружия Украиной. Об этом Боррель заявил на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боррель призвал отменить ограничения на использование западного оружия Украиной-2

Двухдневное мероприятие стартовало накануне в Брюсселе. Встреча посвящена обстановке в Украине и на Ближнем Востоке. Стороны призвали продолжить помощь киевскому режиму, увеличив ее объемы. В частности, поступило предложение выделить средства ПВО и дать разрешение на полное использование оружия для нанесения ударов по военным целям в России. Ранее в Пентагоне заявили, что пока не планируют снимать действующее ограничение на удары ВСУ американским оружием.

# Международная политика

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