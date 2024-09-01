Боровик: спецслужбы всегда вмешивались в деятельность любых соцсетей

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:

Не надо никогда никаких радикальных выводов делать. Процессы идут. В целом, естественно, нарастает конфронтация между так называемым коллективным Западом и коллективным Югом. Когда нарастает конфронтация, всегда идет информационная война. И, соответственно, каждая из сторон заинтересована защищать свое информационное поле. Спецслужбы всегда вмешивались в деятельность любых социальных сетей всех стран мира и всегда это делали.

Никола Миркович, политический аналитик:

Думаю, что некоторые люди хотели бы, чтобы глобализация распространилась по всему миру, так что это еще не конец. Но мы видим, что есть сильные противники глобализации. Видим, что политика единого мира («мы все должны быть вместе») – это уже не такая успешная политика. Мы видим, что есть люди, которые защищают свободу, с другой стороны, мы видим, что происходят такие ситуации, как организация цветных революций. Глобализация, как ее видит Вашингтон, приходит к концу.

Сергей Станкевич, политический деятель, кандидат исторических наук (Россия):

Мой ответ на ваш блиц-вопрос – нет. Интернет известен как World Wide Web, то есть Всемирная сеть. Он таким родился и таким останется. Раздергать его на какие-то национальные домены можно в качестве единичных действий, но это не будет навечно. Это будет какой-то исторический период, а дальше все равно Сеть будет существовать именно как глобальная. А вот случай Дурова и его Telegram, что он показал? Дуров немножко вперед вырвался с ним, нежели все остальные деятели, предоставляющие платформы для глобального общения. И вот теперь как раз, может быть, на примере Дурова человечество задумается над тем, как урегулировать правила пользования Сети.