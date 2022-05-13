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Борис Джонсон планирует сократить пятую часть госслужащих

13 мая 2022 09:02
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Новости Великобритании. Борис Джонсон планирует сократить 90 тысяч чиновников. Это примерно пятая часть от общего числа госслужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Джонсон планирует сократить пятую часть госслужащих-1

Сначала в ведомствах думали не брать на службу новых сотрудников, но позже решили увольнять еще и действующих. Ранее Джонсон предупреждал жителей о наступлении «трудных времен» из-за санкций против России. По официальной статистке Великобритании, королевство и так потеряет порядка 8 миллиардов долларов, поэтому лишних денег на «раздутые» департменты, сказал Джонсон, нет. А увольнения помогут сэкономить около 4,5 миллиардов долларов в год. Теперь у министров есть месяц на разработку соответствующих планов.

# Международная политика # Борис Джонсон # Фотофакт

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