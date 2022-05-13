Борис Джонсон планирует сократить пятую часть госслужащих

Сначала в ведомствах думали не брать на службу новых сотрудников, но позже решили увольнять еще и действующих. Ранее Джонсон предупреждал жителей о наступлении «трудных времен» из-за санкций против России. По официальной статистке Великобритании, королевство и так потеряет порядка 8 миллиардов долларов, поэтому лишних денег на «раздутые» департменты, сказал Джонсон, нет. А увольнения помогут сэкономить около 4,5 миллиардов долларов в год. Теперь у министров есть месяц на разработку соответствующих планов.