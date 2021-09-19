Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек

Новости Испании. Тысячи людей протестуют против корриды в Мадриде. Борцы за права животных призывают запретить бои быков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что финальной частью игры является убийство животного. Мертвого быка вытаскивают с арены, после чего он передается мясникам, которые ждут снаружи. Мясо раздается бедным или развозится по больницам или социальным учреждениям.