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Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек

19 сентября 2021 14:09
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Новости Испании. Тысячи людей протестуют против корриды в Мадриде. Борцы за права животных призывают запретить бои быков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек-1

Дело в том, что финальной частью игры является убийство животного. Мертвого быка вытаскивают с арены, после чего он передается мясникам, которые ждут снаружи. Мясо раздается бедным или развозится по больницам или социальным учреждениям.

Борцы за права животных призывают запретить корриду. В Мадриде на протесты вышли тысячи человек-4

В Испании, Франции и Португалии ежегодно проводится порядка 6 тысяч коррид, на которых погибают около 30 тысяч быков. Протестующие заявляют, что такая традиция больше не является частью испанской культуры.

# Акции протеста # Фотофакт

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