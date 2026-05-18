Власти Литвы вновь ярко демонстрируют свои приоритеты в развитии страны. Как выяснилось, увеличение военных расходов и прочие оборонные инициативы оказались для них гораздо важнее, чем решение социальных проблем и инвестиции в будущее.
Вкладываться в тех, кто через несколько десятков лет должен поднимать промышленность, культуру и науку страны – не хотят. Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорится в докладе неправительственной организации по сокращению бедности. Согласно анализу ситуации, около 75 % дошкольных учреждений в балтийской республике систематически недофинансируются на протяжении многих лет. Средств часто не хватает на необходимых специалистов – психологов, логопедов, а также на образовательные мероприятия, экскурсии и обучение персонала.
А некоторые детские сады и вовсе находятся в бедственном положении. Они не могут покрыть даже самые базовые расходы – коммунальные услуги и питание. Не говоря уже о ремонте. В связи с этим, Литовская ассоциация детских садов уже обратилась в Минфин и ответственные комитеты Сейма с просьбой в 2027 году увеличить финансирование минимум на 72 % – примерно до 16 миллионов евро. При этом военные расходы Литвы в 2026-м достигли рекордного уровня – почти в 5 миллиардов евро.
Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос.