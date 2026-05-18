Прямой эфир

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования

18 мая 2026 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Литвы вновь ярко демонстрируют свои приоритеты в развитии страны. Как выяснилось, увеличение военных расходов и прочие оборонные инициативы оказались для них гораздо важнее, чем решение социальных проблем и инвестиции в будущее.

Вкладываться в тех, кто через несколько десятков лет должен поднимать промышленность, культуру и науку страны – не хотят. Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования-2

Об этом говорится в докладе неправительственной организации по сокращению бедности. Согласно анализу ситуации, около 75 % дошкольных учреждений в балтийской республике систематически недофинансируются на протяжении многих лет. Средств часто не хватает на необходимых специалистов – психологов, логопедов, а также на образовательные мероприятия, экскурсии и обучение персонала.

А некоторые детские сады и вовсе находятся в бедственном положении. Они не могут покрыть даже самые базовые расходы – коммунальные услуги и питание. Не говоря уже о ремонте. В связи с этим, Литовская ассоциация детских садов уже обратилась в Минфин и ответственные комитеты Сейма с просьбой в 2027 году увеличить финансирование минимум на 72 % – примерно до 16 миллионов евро. При этом военные расходы Литвы в 2026-м достигли рекордного уровня – почти в 5 миллиардов евро.

Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек
18 мая 2026 10:49

На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 10 тысяч человек

В Финляндии начались крупные международные учения
18 мая 2026 10:45

В Финляндии начались крупные международные учения

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе
18 мая 2026 08:29

Солнечные трициклы стали новым транспортом на Кубе

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя
18 мая 2026 07:51

В американском штате Айдахо столкнулись два истребителя

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ
18 мая 2026 07:49

В Чехии прошли многочисленные акции протеста за независимость СМИ

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек
18 мая 2026 07:27

В мексиканском штате Пуэбла произошло вооруженное нападение – погибли 10 человек

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией
18 мая 2026 07:12

В Боливии антиправительственные протесты переросли в стычки с полицией

Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос
18 мая 2026 07:11

Большинство жителей Литвы отмечают ухудшение условий жизни – опрос

США начали переброску бронетанковых подразделений Первой кавалерийской дивизии в Польшу
18 мая 2026 06:15

США начали переброску бронетанковых подразделений Первой кавалерийской дивизии в Польшу

Год правления Мерца обернулся тревогой для 85% граждан Германии
18 мая 2026 06:13

Год правления Мерца обернулся тревогой для 85% граждан Германии

Пентагон рассекретил файлы об НЛО: сенсация или отвлекающий маневр
17 мая 2026 17:10

Пентагон рассекретил файлы об НЛО: сенсация или отвлекающий маневр

Новый механизм регулирования – Иран запустил спецразрешения и транзитные пошлины в Ормузском проливе
17 мая 2026 16:59

Новый механизм регулирования – Иран запустил спецразрешения и транзитные пошлины в Ормузском проливе