Власти Литвы вновь ярко демонстрируют свои приоритеты в развитии страны. Как выяснилось, увеличение военных расходов и прочие оборонные инициативы оказались для них гораздо важнее, чем решение социальных проблем и инвестиции в будущее.

Вкладываться в тех, кто через несколько десятков лет должен поднимать промышленность, культуру и науку страны – не хотят. Большинству детских садов в Литве не хватает финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.