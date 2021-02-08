Прямой эфир

Большинство протестующих – монахи, рабочие и студенты. Что происходит в Мьянме после военного переворота

08 февраля 2021 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мьянмы. Массовые акции протеста проходят в Мьянме третий день подряд после захвата военными власти в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице Нейпьидо полицейские для разгона протестующих применили водометы.

Большинство протестующих – монахи, рабочие и студенты. Что происходит в Мьянме после военного переворота-1

Десятки тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, осуждая недавний переворот. Большинство протестующих – это монахи, рабочие и студенты. Они выкрикивают лозунги: «Освободите наших лидеров», «Справедливость для Мьянмы» и «Нет перевороту». Десятки человек были задержаны.  

Военный переворот в Мьянме. Что теперь ждёт страну?

Большинство протестующих – монахи, рабочие и студенты. Что происходит в Мьянме после военного переворота-4

Военные Мьянмы захватили власть в стране утром 1 февраля, что, по мнению аналитиков, застопорило и без того неспокойный процесс перехода к демократии. События в этой стране получили международное осуждение.   

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Непогода в Европе. В Германии – снегопады и ледяной дождь, а во Франции не прекращаются наводнения
08 февраля 2021 09:02

Непогода в Европе. В Германии – снегопады и ледяной дождь, а во Франции не прекращаются наводнения

В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны
08 февраля 2021 08:21

В Израиле отменяют жёсткий карантин. Открываются салоны красоты и рестораны

По руслу горной реки сошёл ледник. В Индии 14 человек погибли, 170 пропали без вести
08 февраля 2021 08:03

По руслу горной реки сошёл ледник. В Индии 14 человек погибли, 170 пропали без вести