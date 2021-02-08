Большинство протестующих – монахи, рабочие и студенты. Что происходит в Мьянме после военного переворота

Новости Мьянмы. Массовые акции протеста проходят в Мьянме третий день подряд после захвата военными власти в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице Нейпьидо полицейские для разгона протестующих применили водометы.
Новости Мьянмы. Массовые акции протеста проходят в Мьянме третий день подряд после захвата военными власти в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В столице Нейпьидо полицейские для разгона протестующих применили водометы.
Десятки тысяч людей вышли на акции протеста по всей стране, осуждая недавний переворот. Большинство протестующих – это монахи, рабочие и студенты. Они выкрикивают лозунги: «Освободите наших лидеров», «Справедливость для Мьянмы» и «Нет перевороту». Десятки человек были задержаны.
Военные Мьянмы захватили власть в стране утром 1 февраля, что, по мнению аналитиков, застопорило и без того неспокойный процесс перехода к демократии. События в этой стране получили международное осуждение.