Большинство литовцев отмечают растущую стоимость жизни

Новости Литвы. Жители Литвы снимают розовые очки. Граждане не верят в светлое будущее страны. Опрос был проведен компанией по изучению рынка и общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его результатам, только пятая часть населения считает, что дела в республике идут хорошо. Остальные более реалистичны и отмечают высокую инфляцию и в целом растущую стоимость жизни. Именно экономические трудности влияют на настроение местных.