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Большинство литовцев отмечают растущую стоимость жизни

18 июля 2023 11:56
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Новости Литвы. Жители Литвы снимают розовые очки. Граждане не верят в светлое будущее страны. Опрос был проведен компанией по изучению рынка и общественного мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большинство литовцев отмечают растущую стоимость жизни-1

По его результатам, только пятая часть населения считает, что дела в республике идут хорошо. Остальные более реалистичны и отмечают высокую инфляцию и в целом растущую стоимость жизни. Именно экономические трудности влияют на настроение местных.

# Экономический кризис # Новости Литвы # Фотофакт

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