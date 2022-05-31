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Больше денег за меньшие продажи. Российская нефтянка подсчитывает прибыль после введения санкций

31 мая 2022 18:13
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Экономическая ситуация в Европе ухудшается с каждым днем. Инфляция в еврозоне установила новый исторический рекорд. Она превысила 8 %. Хотя еще в 2021 году была на уровне 2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше денег за меньшие продажи. Российская нефтянка подсчитывает прибыль после введения санкций-1

Больше всего подорожали энергоносители, продукты питания и топливо. В среднем на 15-20 %. И, как считают эксперты, цены будут расти дальше. В первую очередь это связано с антироссийскими санкциями. Ведь они приносят для Европы больше вреда, чем пользы. Во-первых, из-за того, что США ввели эмбарго на нефть, цены на мировом рынке выросли. Теперь Россия получает больше денег за меньшие продажи нефти. А Европа вынуждена не только искать новых поставщиков, но и платить за это в несколько раз больше.

# Экономический кризис # Фотофакт

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