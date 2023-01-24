«Больше, чем просто веселье». Зачем испанцы на лошадях прыгают через костёр?

Десятки наездников направляют лошадей прямо в огонь, а животные смело перепрыгивают через костры. Их разожгли на улицах испанского городка Сан-Бартоломе-де-Пинарес.

Так проходит старинный обряд очищения огнем в канун Дня святого Антония – покровителя животных. Испанцы верят, что лошади, перепрыгнув через костер, будут здоровы и невредимы весь год.

Обряд берет начало в кельтской культуре. В этот день мы разводим костры по всему городку и бросаем в них мокрый хворост, поэтому так много дыма. Праздник посвящен святому Антонию, который считается покровителем животных.

В 2023 году в фестивале участвовали 100 лошадей. Перед обрядом хвосты и гривы лошадей обстригают или заплетают, чтобы те не загорелись.

Для нас Лас-Луминариас – больше, чем просто веселье. Лошади остаются с нами на весь год, и мы по вечерам катаемся на них. Поэтому мы заботимся о лошадях. Как видите, за ними не так уж плохо ухаживают.

После праздника животных осматривают ветеринары. Пострадавших на этот раз от огненных скачек нет.

*На правах рекламы.