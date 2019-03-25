Больше 10 пострадавших остаются в больнице после инцидента на норвежском лайнере Viking Sky

Большинство туристов, которые были на борту корабля, уже вылетели домой. Среди участников экипажа оказалась и гражданка Беларуси. Она не пострадала.

ЧП у берегов Норвегии произошло в минувшие выходные. У судна, на котором находились почти 1500 человек, отказали несколько двигателей, а из-за поднявшегося на море шторма лайнер чуть не разбился о скалы. В результате сильной качки травмы получили около 30 пассажиров. Без малого 500 человек эвакуировали с помощью вертолетов. Остальные остались на судне, которое позже отбуксировали в порт.