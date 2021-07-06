Больницы заполнены на 90%. Индонезия вышла на второе место после Индии по числу смертей от коронавируса

Новости Индонезии. Стремительное распространение нового штамма коронавируса заставило многие страны задуматься о продлении локдауна. Одной из них стала Индонезия, власти которой по-прежнему отказываются открыть курортный остров Бали для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оно планировалось на начало июля, однако в связи с ростом числа заболевших на острове действуют самые серьезные ограничения. Сейчас первоочередной задачей для населения является сдерживание вируса и увеличение доли вакцинированных. Наиболее сложная ситуация складывается именно на Яве.