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Больницы заполнены на 90%. Индонезия вышла на второе место после Индии по числу смертей от коронавируса

06 июля 2021 06:48
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Новости Индонезии. Стремительное распространение нового штамма коронавируса заставило многие страны задуматься о продлении локдауна. Одной из них стала Индонезия, власти которой по-прежнему отказываются открыть курортный остров Бали для иностранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больницы заполнены на 90%. Индонезия вышла на второе место после Индии по числу смертей от коронавируса-1

Оно планировалось на начало июля, однако в связи с ростом числа заболевших на острове действуют самые серьезные ограничения. Сейчас первоочередной задачей для населения является сдерживание вируса и увеличение доли вакцинированных. Наиболее сложная ситуация складывается именно на Яве.

Больницы заполнены на 90%. Индонезия вышла на второе место после Индии по числу смертей от коронавируса-4

Местные больницы заполнены на 90 %. Многие умирают, так и не получив вовремя медицинскую помощь.

Индонезия вышла на второе место после Индии по числу летальных исходов.

# Коронавирус # Фотофакт

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