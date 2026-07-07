Больницы Польши оштрафуют на более чем 12 млн евро за грубые нарушения

Кризис в системе здравоохранения Польши оказался глубже, чем предполагалось. Если ранее главной причиной проблем в отрасли называли недостаточное финансирование, то теперь проверки выявили еще один серьезный фактор – нарушения и злоупотребления со стороны самих медицинских учреждений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный фонд здравоохранения Польши опубликовал результаты проверок, проведенных в первом квартале 2026 года. За выявленные нарушения клиникам придется выплатить штрафы на общую сумму около 54 миллионов злотых – это более 12 миллионов евро. Еще порядка 213 тысяч злотых направят на компенсации пациентам за причиненный ущерб здоровью.

Проверяющие установили, что в ряде случаев пациентам выставляли счета за более дорогостоящие операции, чем были выполнены на самом деле. Другие учреждения взимали плату за реабилитацию, хотя многие пациенты не прошли полный обязательный курс лечения. Всего такие нарушения выявили более чем в 68 % проверенных случаев.