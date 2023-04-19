Болгария временно запретила ввоз продовольствия из Украины в страну

Болгария ввела временный запрет на импорт украинского продовольствия за исключением транзитных продуктов, информирует РИА Новости.

Болгарский премьер-министр технического правительства объяснил, что запрет введен по причине того, что за 2022 год в стране остается продовольствие в больших объемах, что нарушает продовольственные цепочки, сообщает радио Bulgaria. Если запрета на импорт не будет, болгарский бизнес ощутит глобальные последствия. Донев рассчитывает, что Брюссель отнесется с пониманием к сложившийся ситуации. Он также отметил, что Болгария солидарна с Украиной, но кризис, с которым могут столкнуться местные фермеры, не внесет вклад в поддержку киевского режима.

На прошлой неделе на фоне протестов местных фермеров Польша и Венгрия ввели временный запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в свои страны. В понедельник, 17 апреля, такое же решение приняла и Словакия.