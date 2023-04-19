Прямой эфир

Болгария временно запретила ввоз продовольствия из Украины в страну

19 апреля 2023 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Болгария ввела временный запрет на импорт украинского продовольствия за исключением транзитных продуктов, информирует РИА Новости. 

Болгарский премьер-министр технического правительства объяснил, что запрет введен по причине того, что за 2022 год в стране остается продовольствие в больших объемах, что нарушает продовольственные цепочки, сообщает радио Bulgaria. Если запрета на импорт не будет, болгарский бизнес ощутит глобальные последствия. Донев рассчитывает, что Брюссель отнесется с пониманием к сложившийся ситуации. Он также отметил, что Болгария солидарна с Украиной, но кризис, с которым могут столкнуться местные фермеры, не внесет вклад в поддержку киевского режима.  

На прошлой неделе на фоне протестов местных фермеров Польша и Венгрия ввели временный запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в свои страны. В понедельник, 17 апреля, такое же решение приняла и Словакия. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в КНДР
19 апреля 2023 10:33

Медведев пригрозил Южной Корее российским оружием в КНДР

Глава МВД Турции: Америку ненавидит весь мир, Европа стала их пешкой
19 апреля 2023 10:03

Глава МВД Турции: Америку ненавидит весь мир, Европа стала их пешкой

В Латвии опять хотят повысить налоги. Дефицит бюджета составляет почти 4%
19 апреля 2023 09:56

В Латвии опять хотят повысить налоги. Дефицит бюджета составляет почти 4%