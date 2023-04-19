Болгария временно не будет импортировать продовольствие из Украины

По его словам, за прошедший год в Болгарии остались значительные объемы нереализованной продукции. А это грозит серьезными экономическими проблемами болгарскому бизнесу: уже сейчас часть продовольственных цепочек нарушена. К тому же, недовольны ситуацией местные фермеры. Украинское зерно фактически сбивает цены на собственную пшеницу. В результате она гниет на складах, пока украинская реализуется. Ранее с такими же проблемами столкнулись в Польше, Словакии и Венгрии. Эти страны уже ограничили ввоз украинского зерна.